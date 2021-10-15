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الجمعة 15 تشرين الأول 2021 ساعة 08:57

حماس تؤكد جهوزيتها لصفقة تبادل الاسرى وبشروط

حماس تؤكد جهوزيتها لصفقة تبادل الاسرى وبشروط
وأكد جبارين، أننا جاهزون لعقد صفقة تبادل على غرار صفقة وفاء الأحرار وفق شروط المقاومة، ولن نترك أسرانا داخل السجون مهما كلف ذلك من ثمن , مضيفا أن الاحتلال حتى الآن يراوغ في إبرام أي صفقة تبادل أسرى جديدة، وغير جاهز لدفع الثمن الحقيقي المطلوب لما تملكه المقاومة من أوراق. وأشار إلى أن الاحتلال والوسطاء يعرفون جيدا شروط المقاومة لتنفيذ صفقة تبادل جديدة، منبّهًا إلى أن الكرة في ملعب الاحتلال , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

وتابع: لدينا هدفان إستراتيجيان؛ أولهما كنس المحتل نهائيًّا، والثاني تحرير الأسرى لافتا إلى أن معركة الأسرى داخل السجون ستبقى متواصلة ما دام هناك احتلال على أرض فلسطين.

وأكد أن حماس ستبقى العمود الفقري للمقاومة والجهاد داخل السجون، ولا يمكن أن تسمح بالاستفراد بأي فصيل من فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال: لن نسمح للمحتل بأن يجر الحركة الأسيرة لمعركة إضراب طويلة الأمد، وإذا ما تم المساس بأي أسير سيكون هناك رد، وسيكون هناك إجراءات على الأرض تساند الأسرى.

وأضاف: الشعب الفلسطيني عوّدنا أن يكون موحدا خلف قضية الأسرى.

وأردف: نحن متواصلون مع قيادات حركة الجهاد في السجون وقيادات الأسرى وننسق معهم، مشيرًا إلى أنه كان هناك خطة لإضراب شامل للأسرى الإداريين قبل عملية نفق الحرية.
مصدر : وكالات
رقم : 958804
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