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الجمعة 15 تشرين الأول 2021 ساعة 09:28

قيس سعيد: الحوار فقط مع الشعب التونسي ومع الشباب

قيس سعيد: الحوار فقط مع الشعب التونسي ومع الشباب
وتابع سعيد أن الأمر المنظم للحوار سيصدر في القريب العاجل و سيكون مع الشعب التونسي وليس مع من تواطؤوا مع عواصم أجنبية ومع من يتحفزون الفرص لتولي حقائب وزارية” حسبما نقل موقع الرقمية.

و أضاف قيس سعيد : “أريد ان اذكر التونسيين قبل الأجانب بميثاق الأمم المتحدة الذّي ينص على أنه لا مجال للتدخل في الشؤون الداخلية و على التساوي في السيادة بين جميع أعضاء الأمم المتحدة..متابعا: “سيادة تونس وسيادة الشعب دونها الموت”.

و اعتبر سعيد في السياق ذاته أن قضية تونس قضية وطنية خالصة و ليست قضية دولية ولكنهم يريدون تدويلها متسائلا عن معنى أن توضع تونس في جدول أعمال برلمانات أجنبية.
مصدر : وكالات
رقم : 958808
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