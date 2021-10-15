نيجيريا تعلن وفاة أبو مصعب البرناوي

وقال رئيس هيئة أركان الدفاع الجنرال لاكي إيرابور، للصحافيين: «يمكنني أن أؤكد لكم رسميا أن البرناوي ميت. الأمر بهذه البساطة. إنه ميت وسيبقى ميتا»، من دون أن يقدم أي تفاصيل عن تاريخ وكيفية وفاته.



من جهته، لم يصدر التنظيم الارهابي أي تأكيد، علما بأنه سبق للجيش النيجيري أن أعلن وفاة قياديين ارهابيين ليعاودوا الظهور لاحقا.



يذكر أن البرناوي نجل مؤسس جماعة «بوكو حرام» الارهابية في نيجيريا.



وبرز إلى الواجهة بعد انفصاله عن «بوكو حرام» سنة 2016، إثر خلافات مع زعيم الجماعة أبو بكر شكوي، الذي توفي في وقت سابق من العام خلال معارك داخلية بين الفصيلين.



وتفيد مصادر أمنية بأن البرناوي عزز سيطرة «داعش في غرب أفريقيا»، في شمال شرق نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد منذ وفاة شكوي، لكنه لقي مقاومة من جيوب موالية لـ«بوكو حرام».



وقتل أكثر من 40 ألف شخص في نزاع نيجيريا، فيما نزح نحو مليونين جراء العنف.