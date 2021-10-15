كرامي: إستهداف متظاهرين سلميين عملية إجرامية منظمة

وأضاف: "نتوجه إلى أهالي الشهداء بأحر التعازي وإلى أهالي الجرحى والمصابين بالتمنيات الصادقة بالشفاء العاجل لأحبائهم، ونحيي الموقف الوطني لهؤلاء الأهالي بضبط النفس ومنع ردود الفعل وإفشال مخطط إنزلاق البلاد إلى بؤرة الدم والدمار".



ولفت الى أن "خطورة هذه الجريمة تستدعي الإنعقاد الفوري لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الحازمة على المستوى السياسي، خصوصا وأن الجيش قام بدوره الوطني على أكمل وجه على المستوى الأمني، ولكن الخطر الذي هدد السلم الأهلي يستدعي قرارات سياسية ومعالجات حقيقية حيث لا يستقيم في هذا السياق مبدأ النأي بالنفس".



وتابع: "يبقى أن نقول لكل الذين عملوا وما زالوا يعملون على تبييض صفحة سمير جعجع، هذا ما جنته أيديكم منذ قرار العفو غير الدستوري وغير القانوني عن محكوم بالسجن المؤبد. حمى الله لبنان"