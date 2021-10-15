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الجمعة 15 تشرين الأول 2021 ساعة 12:46

ایران تدعو الى الحفاظ على استقرار لبنان

ایران تدعو الى الحفاظ على استقرار لبنان
واشار سعيد خطيب زادة في تصريح له اليوم الجمعة الى أن ايران تراقب بدقة المستجدات في لبنان، وأعرب عن ثقته بأن الشعب والحكومة والجيش اللبناني الى جانب المقاومة سيتجاوزون عبر انسجامهم ووحدتهم الفتن والمؤامرات التي تعود في أساسها الى الكيان الصهيوني وعملائه وذيوله الذين خططوا لها ونفذوها.

وفيما ندد خطيب زادة بما حدث أعرب عن أسفه الشديد لفتح النيران واطلاق الرصاص على المدنيين الأبرياء الذين شاركوا يوم أمس في المظاهرة السلمية؛ دعا الحكومة والمسؤولين اللبنانيين الى ضرورة الاسراع في البحث والقاء القبض على منفذي هذه الجرائم الذين يثيرون الفتن بين اللبنانيين.

وعزّى خطيب زادة الحكومة والشعب اللبناني بالضحايا وخصوصا ذويهم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
رقم : 958829
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