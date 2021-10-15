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الجمعة 15 تشرين الأول 2021 ساعة 15:02
7 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
سجلت قطاع غزة ( 407 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1223 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.
وبهذا يصل اجمالي المتعافين 167343 حالة واجمالي الوفيات 1500 وفاة.
اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 136 حالة.
مصدر :
وكالات
رقم :
958842
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