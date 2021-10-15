بوتين: لا داعي للتسرع في الاعتراف بـ'طالبان'

وقال بوتين، إنه من الصعب على "طالبان" التخلي عن مصدر دخل مثل تهريب المخدرات.



وتابع بوتين أن هناك 2000 مقاتل من تنظيم "داعش" في شمال أفغانستان، ويخطط قادتهم للتأثير على دول ومناطق أخرى في روسيا.