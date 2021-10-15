السفير الألماني یشید بجهود إيران في خدمة اللاجئين

والتقى المدير العام للشؤون الخارجية والمغتربين بوزارة الداخلية "مهدي محمودي"،الیوم الجمعة سفير ألمانيا في طهران، هانز أودو موتزل، بهدف زيادة الدعم والمساعدة في تخصيص الموارد المالية للاجئين الأفغان.



وشكر السفير الألماني، ایران على الخدمات التي تقدمها للاجئين والنازحين خلال الاجتماع،معربا عن أمله في حل مشاكل اللاجئين من خلال توسيع التعاون الدولي.



وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا بحق اللاجئين قائلا : "اننا سنبذل قصارى جهدنا لإزالة العقبات والتحديات المتعلقة باللاجئين".



من جانبه تحدث محمودي عن الإجراءات والخدمات التي تقدمها إيران للاجئين وقال :ان ایران تدعم اللاجئين في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والتوظيف وحالات الطوارئ کالفيضانات والزلازل منذ أكثر من 40 عامًا. وتبذل كل جهدها لتوفير لقاح كورونا لهؤلاء اللاجئين على الرغم من الحظر الجائر والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية العديدة التي تعاني منها البلاد.



ودعا المنظمات الدولية إلى تقديم الدعم المالي للتوفیر اللقاح للاجئين.