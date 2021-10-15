الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 تشرين الأول 2021 ساعة 16:09

الأحزاب اليابانية تبدأ حملاتها الانتخابية فعليا

الأحزاب اليابانية تبدأ حملاتها الانتخابية فعليا
وحدد موعد التصويت بالحادي والثلاثين من أكتوبر، وستبدأ الحملات الانتخابية رسميا يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 أكتوبر. وستكون هذه أول انتخابات عامة منذ أربع سنوات وأقصر معركة انتخابية حيث لا يفصل بين حل المجلس ويوم التصويت إلا 17 يوما، وهي أقصر مدة في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ويهدف الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه كيشيدا وحليفه الأصغر في الائتلاف الحاكم حزب كوميه إلى الاحتفاظ بالأغلبية التي يتمتعان بها في مجلس النواب. ويدعو الائتلاف الحاكم إلى استمرار الإدارة الحالية بالقول إنه يريد المضي قدما وبخطى راسخة في تدابير مكافحة فيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد.

وانتقد الائتلاف تحركات أحزاب المعارضة لتوحيد مرشحيها في أكبر عدد ممكن من الدوائر الانتخابية لمنافسة مرشحي المعسكر الحاكم. ووصف التحرك بالتحالف الخالي من المبادئ لمجرد خوض الانتخابات، وشدد على إنجازات الحزبين الحاكمين في إدارة الحكومة وتنفيذ السياسات.
مصدر : وكالات
رقم : 958861
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
من وراء مشروع الفتنة التي يتعرض له لبنان؟
من وراء مشروع الفتنة التي يتعرض له لبنان؟
15 تشرين الأول 2021
ايران تنتقد صمت الوكالة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني
ايران تنتقد صمت الوكالة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني
15 تشرين الأول 2021
جعجع نجم الاعلام الاسرائيلي في جريمة عين الرمانة
جعجع نجم الاعلام الاسرائيلي في جريمة عين الرمانة
15 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي متفائل بمستقبل ايران
الرئيس رئيسي متفائل بمستقبل ايران
15 تشرين الأول 2021
تخت روانجي يحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة ضد ايران
تخت روانجي يحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة ضد ايران
14 تشرين الأول 2021
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
14 تشرين الأول 2021
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
14 تشرين الأول 2021
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
14 تشرين الأول 2021
الرئيس الإيراني يتعهد من محافظة فارس بحل أزمة البطالة والجفاف
الرئيس الإيراني يتعهد من محافظة فارس بحل أزمة البطالة والجفاف
14 تشرين الأول 2021
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة
13 تشرين الأول 2021
القضاء السعودي بين سندان المنظمات الدولية ومطرقة ابن سلمان
القضاء السعودي بين سندان المنظمات الدولية ومطرقة ابن سلمان
13 تشرين الأول 2021
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
المشاركة الضعيفة في الانتخابات العراقية.. جذورها وأسبابها
13 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة