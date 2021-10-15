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الجمعة 15 تشرين الأول 2021 ساعة 17:39

هذا ما قاله امام جمعة النجف عن نتائج الانتخابات ..

هذا ما قاله امام جمعة النجف عن نتائج الانتخابات ..
وقال القبانجي:" ان الانتخابات العراقية تجربة سياسية دينية خضناها بنجاح . والشعب ادى ما عليه ، والكرة الان في ملعب المفوضية والكيانات السياسية"، مؤكدا ان التزوير واللعب بالنتائج كالشمس في ضحاها وباعتراف المفوضية"، بحسب تعبيره.

واضاف القبانجي:" ان المفوضية اعترفت بعدم احتساب مليوني صوت ، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة على اداء المفوضية وانعدام الثقة بها ".

الى ذلك دعا القبانجي، الكيانات للجلوس على طاولة الحوار لتخليص العراق من الازمة، والقبول بالنتائج بعد تصحيحها ، داعيا المفوضية الى العمل بكل نزاهة وشفافية لانقاذ العراق من الازمة.

وعن الازمة اللبنانية ، قال القبانجي:" ان هذه الازمة تهدف لخلق الاقتتال الداخلي ، وهي بلا شك تهدف لتركيع لبنان لاسرائيل"، مشددا على :" ان الاقتتال الداخلي لا يحل مشكلة ، انما هو لصالح اسرائيل"، معتبرا :" ان ما يجري في لبنان والمنطقة هو سيناريو واحد لتركيعها لصالح الاستكبار والصهيونية العالمية".
مصدر : وكالات
رقم : 958868
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