وقالت الخلية في بيان: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد عمليات تعقيب ومراقبة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في معاونية الاستخبارات والمعلومات لهيئة الحشد الشعبي وقوة من قيادة قاطع نينوى لهيئة الحشد الشعبي، بعد استحصال الموافقات القضائية، من إلقاء القبض على أخطر خلية لعصابات "داعش" الإرهابية في أيمن مدينة الموصل بمحافظة نينوى".



وأضاف البيان أن "الخلية مكونة من 6 عناصر إرهابية شاركوا في جرائم قتل المواطنين وأفراد القوات الأمنية، ومن مهامهم الحالية نقل العناصر الإرهابية وتوزيع ما تسمى كفالات على عوائل قتلى داعش"، مبينا أنه "ضبطت بحوزتهم وثائق ومبالغ مالية وأسلحة خفيفة، حيث تم التعامل مع المتهمين والمواد المضبوطة أصوليا".