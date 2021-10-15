مستجدات الاستحقاق الدستوري في العراق

ويتحدث مرشحون وممثلو كيانات سياسية عن عمليات تزوير صاحبت الانتخابات غيرت من ارادة الناخبين مثل استغلال بطاقات لم يستلمها الناخبون فضلا عن خفض مجموع الاصوات التي حصلت عليا تحالفات بما يخدم مصالح المنافسين.



يرى المعترضون على نتائج الانتخابات بمختلف الوانهم ان فيها من التلاعب ما يهدد السلم الاهلي، والمطلب الرئيس هو إعادة عدة وفرز الاصوات يدويا لكل مراكز البلاد، لضمان نزاهة النتائج، فيما لمحت المفوضية انها تمتلك حق المطاردة القانونية بحق كل من يطلق التهم جزافا من دون ادلة.



فضلا عن شكوك التزوير كشفت قيادات كردية عن مشاركة عدد من عناصر داعش بالتصويت وتحديث سجل الناخبين في كركوك من دون اي اجراءات اقصائية بحق هذ الفئة.



تغيير في النتائج بين ليلة وضحاها واتهامات بحالات تزوير مصحوبة احيانا بالادلة، امور تجعل من مفوضية الانتخابات العراقية في مهب النقد، نقد ردت عليه بان الانتخابات شفافة و ان ما جرى كانت مجرد مشاكل لا ترقى لمستوى الخروق او التزوير.



وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، ان النتائج التي أعلنت هي أولية وجاء اعلانها بناء على التزام المفوضية بتقديم النتائج للرأي العام خلال 24 ساعة.



وأشارت المفوضية :"إعلان النتائج المستحصلة الكترونياً، وإعلان نتائج محطات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع وكانت نسبة المطابقة 100%".



ولفتت الى انه "يجري الآن عد وفرز المرحلة الأخيرة للمحطات المحجورة في مراكز العد والفرز والبالغ عددها (3681) محطة وقد انجز منها (70%)".



وتابعت المفوضية "أما باقي المحطات تم إرسال نتائجها وعند إكتمال ذلك سيتم اعلانها والمصادقة عليها واعلان النتائج النهائية وبعدها ستكون المرحلة الثانية من فترة تقديم الطعون بالنتائج النهائية ولمدة ثلاثة أيام".



وأشارت الى ان "جميع هذه العمليات تجري بحضور فريق الأمم المتحدة ومراقبي الاتحاد الأوروبي والمراقبة المحلية وحقوق الانسان واللجنة الأمنية العليا".



وفي خطوة استباقية، اعلن زعيم التيار الصدري الذي تصدر النتائج الاولية للانتخابات، مقتدى الصدر تشكيل لجنة تفاوضية تضم 4 من قادة التيار، تكون مهمتها بحث إمكانيات إجراء تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة.



تحرك سياسي يستند الى ارقام وقوائم للمقاعد البرلمانية، الا ان المفوضية المستقلة للانتخابات، اكدت عدم مسؤوليتها عما أُعلن من نتائج وعدد مقاعد الكتل في المواقع ووسائل الاعلام، وان عملية العد اليدوي في المحطات المشكوك بصحتها ستغير النتائج وحتى المعادلة.



وكشف عماد جميل عضو الفريق الاعلامي للمفوضية أنها ستكمل عد وفرز ما تبقى من المحطات وهي نحو ثلاثة الاف وسبعمئة محطة، حتى يوم السبت المقبل.



وتتوالى الطعون والشكاوى وحتى التهم المرفقة بالارقام ضد المفوضية، من قبل التيارات والكيانات السياسية منها تحالف الدولة الوطنية الذي يضم تيار "الحكمة" برئاسة عمار الحكيم، وائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.



من جهته قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في تغريدة على تويتر انه سيتم الكشف قريبا عن معلومات تثبت بالدليل القطعي، التزوير الذي حصل في الانتخابات.



اما الاطار التنسيقي العراقي الذي رفض نتائج الانتخابات ودعا لاعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات بشفافية، لم يردعه النتائج الاولية من الاعلان ان كتلة الاطار الانتخابية هي الاكبر وتضم93 نائباً.



وفي سياق متصل اكد امام جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانجي، في خطبته السياسية لصلاة الجمعة، ان التزوير في الانتخابات العراقية كالشمس في ضحاها، داعيا الكتل السياسية للحوار قبل الوصول للعد اليدوي، والقبول بالنتائج بعد تصحيحها.



وقال القبانجي:" ان الانتخابات العراقية تجربة سياسية دينية خضناها بنجاح . والشعب ادى ما عليه ، والكرة الان في ملعب المفوضية والكيانات السياسية"، مؤكدا ان التزوير واللعب بالنتائج كالشمس في ضحاها وباعتراف المفوضية"، بحسب تعبيره.



واضاف القبانجي:" ان المفوضية اعترفت بعدم احتساب مليوني صوت ، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة على اداء المفوضية وانعدام الثقة بها ".



الى ذلك دعا القبانجي، الكيانات للجلوس على طاولة الحوار لتخليص العراق من الازمة، والقبول بالنتائج بعد تصحيحها ، داعيا المفوضية الى العمل بكل نزاهة وشفافية لانقاذ العراق من الازمة.



وعن الازمة اللبنانية ، قال القبانجي:" ان هذه الازمة تهدف لخلق الاقتتال الداخلي ، وهي بلا شك تهدف لتركيع لبنان لاسرائيل"، مشددا على :" ان الاقتتال الداخلي لا يحل مشكلة ، انما هو لصالح اسرائيل"، معتبرا :" ان ما يجري في لبنان والمنطقة هو سيناريو واحد لتركيعها لصالح الاستكبار والصهيونية العالمية".







