"قسد" تعتقل 5 شبان سوريين في ريف الحسكة

واضافت ان "قسد" تكثف نقاطها العسكرية في مناطق الدرباسية وعامودا بريف الحسكة الشمالي.



كمال اعلنت ان "قسد" استقدمت تعزيزات عسكرية ليلة أمس إلى بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، لأسباب مجهولة.

