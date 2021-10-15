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الجمعة 15 تشرين الأول 2021 ساعة 21:20

خطيب زادة: مزاعم علييف ضد ايران، كاذبة وتثير الاستغراب

خطيب زادة: مزاعم علييف ضد ايران، كاذبة وتثير الاستغراب
وفند سعيد خطيب زادة مزاعم الهام علييف الجديدة المثيرة للاستغراب ضد الجمهورية الاسلامية، ووصفها بأنها كاذبة.

وصرح خطيب زادة: ان طرح هكذا اتهامات اعلامية تصب فقط في إطار مصالح الكيان الصهيوني المبنية على التأثير سلبا على العلاقات الاخوية بين الشعبين الايراني والاذربيجاني.

وأكد المتحدث الايراني على الدور الرائد للجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة تهريب المخدرات، مبينا ان تقديم آلاف الشهداء والجرحى طيلة العقود الاربعة الماضية في مكافحة هذه الظاهرة المشؤومة انما يجسد ورقة من سجل الجهود الايرانية المستمرة في هذا المسار، والتي تم تأييدها مرارا وتكرارا من قبل المنظمات الدولية المعنية.

وأكد خطيب زادة على العلاقات الاخوية المتينة بين الشعبين، وقال: من المؤسف وكما يبدو ورغم الرسائل الخاصة والايجابية التي نتسلمها من باكو، فإن هناك تعمد من قبل باكو في الإدلاء بتصريحات إعلامية لا أساس لها، وبالطبع سيتم الرد عليها في الوقت المناسب.

وكان الرئيس الاذربيجاني الهام علييف قد اتهم ارمينيا خلال اجتماع قمة دول المصالح المشتركة، بالتعاون مع ايران في تهريب المخدرات الى اوروبا.
رقم : 958896
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