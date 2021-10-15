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الجمعة 15 تشرين الأول 2021 ساعة 21:21
دوي صافرات الانذار في السفارة الأمريكية وسط بغداد
وقال المصدر في حديث إن "السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، أطلقت صافرات الانذار".
وبحسب المصدر، فان الأسباب لا زالت غير معروفة.
مصدر :
وكالات
رقم :
958897
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