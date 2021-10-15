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الجمعة 15 تشرين الأول 2021 ساعة 21:50

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة حربية في مأرب وتأسر قائدها

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة حربية في مأرب وتأسر قائدها
وأوضح الوهباني أنه تم التحفظ على الطيار وأنه في الحفظ والصون.

وكتب الوهباني على حسابه في تويتر ” بفضل الله الدفاعات الجويه تسقط طائره حربية مساء أمس في جبهة العبديه وسيتم الكشف عن التفاصيل لاحقا، مضيفًا: والطيار في الحفظ والصون”.
رقم : 958906
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