الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة حربية في مأرب وتأسر قائدها

وأوضح الوهباني أنه تم التحفظ على الطيار وأنه في الحفظ والصون.



وكتب الوهباني على حسابه في تويتر ” بفضل الله الدفاعات الجويه تسقط طائره حربية مساء أمس في جبهة العبديه وسيتم الكشف عن التفاصيل لاحقا، مضيفًا: والطيار في الحفظ والصون”.