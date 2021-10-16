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السبت 16 تشرين الأول 2021 ساعة 08:33

‘‘داعش‘‘ يتبنى الهجوم الدامي على المسجد في قندهار

‘‘داعش‘‘ يتبنى الهجوم الدامي على المسجد في قندهار
وخلف الهجوم الذي وقع في قندهار ظهر اليوم، 33 شهيدا و57 جريحا في حصيلة مرجحة للارتفاع، وذلك بعد أسبوع من تفجير انتحاري أودى، وفقا لبعض التقارير، بأرواح أكثر من 120 مصليا في مسجد آخر بولاية قندوز في شمال أفغانستان، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.
مصدر : وكالات
رقم : 958953
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