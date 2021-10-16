أحدث العناوين :
قوات الاحتلال الاسرائيلي تشنّ حملة مداهمات وتعتقل اثنين من المواطنين من نابلس
الحشد يقتحم أهدافاً عدة في الطارمية لملاحقة فلول داعش
الحكيم: نعتبر استهداف أتباع أهل البيت(ع) في أفغانستان مخططا شيطانيا مريبا
خبير مصري يفند بدء إثيوبيا تمهيدات الملء الثالث لسد النهضة
إصابة أكثر من 40 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الصهيونية بالضفة المحتلة
رئيس الاركان الإيرانية يزور موسكو قريباً
الشرطة البريطانية تصنف اغتيال نائب برلماني هجوما إرهابيا
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
إشعال النار بموقع لجيش الاحتلال في العيسوية ومواجهات بالقدس
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
16 October 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
0
السبت 16 تشرين الأول 2021 ساعة 08:33
‘‘داعش‘‘ يتبنى الهجوم الدامي على المسجد في قندهار
وخلف الهجوم الذي وقع في قندهار ظهر اليوم، 33 شهيدا و57 جريحا في حصيلة مرجحة للارتفاع، وذلك بعد أسبوع من تفجير انتحاري أودى، وفقا لبعض التقارير، بأرواح أكثر من 120 مصليا في مسجد آخر بولاية قندوز في شمال أفغانستان، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.
مصدر :
وكالات
رقم :
958953
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
16 تشرين الأول 2021
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
16 تشرين الأول 2021
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
15 تشرين الأول 2021
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
15 تشرين الأول 2021
من وراء مشروع الفتنة التي يتعرض له لبنان؟
15 تشرين الأول 2021
ايران تنتقد صمت الوكالة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني
15 تشرين الأول 2021
جعجع نجم الاعلام الاسرائيلي في جريمة عين الرمانة
15 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي متفائل بمستقبل ايران
15 تشرين الأول 2021
تخت روانجي يحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة ضد ايران
14 تشرين الأول 2021
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
14 تشرين الأول 2021
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
14 تشرين الأول 2021
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
14 تشرين الأول 2021
أحدث العناوين
قوات الاحتلال الاسرائيلي تشنّ حملة مداهمات وتعتقل اثنين من المواطنين من نابلس
الحشد يقتحم أهدافاً عدة في الطارمية لملاحقة فلول داعش
الحكيم: نعتبر استهداف أتباع أهل البيت(ع) في أفغانستان مخططا شيطانيا مريبا
خبير مصري يفند بدء إثيوبيا تمهيدات الملء الثالث لسد النهضة
إصابة أكثر من 40 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الصهيونية بالضفة المحتلة
رئيس الاركان الإيرانية يزور موسكو قريباً
الشرطة البريطانية تصنف اغتيال نائب برلماني هجوما إرهابيا
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
إشعال النار بموقع لجيش الاحتلال في العيسوية ومواجهات بالقدس
الحية: أسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية
الصين ترحب بالمحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
اليمن: دعوات للمشاركة الواسعة وتحديد ساحات الاحتفال بذكرى المولد النبوي
الاتحاد الأوروبي يعلن انتهاء أزمة الغواصات مع واشنطن
‘‘داعش‘‘ يتبنى الهجوم الدامي على المسجد في قندهار
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة حربية في مأرب وتأسر قائدها
أردوغان: "طالبان" طلبت منا المساعدة وسنقدم كل أنواع الدعم
موسكو: الوضع في شمال كوسوفو تدهور كثيرا ويبعث على القلق الشديد
الأكثر قراءة
مباحثات سورية لبنانية حول تعزيز العلاقات الثنائية
إيران تنفي زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق
نتيجة جرائم العدوان.. ارتفاع قياسي في وفيات الأمهات والمواليد باليمن
بالصور.. أبناء الجولان السوري يؤكدون رفضهم لمخطط الاحتلال
اليمن.. مقتل مدني بيد مسلحين موالين للامارات في لحج
صنعاء تحيي الذكرى الخامسة لمجزرة صالة عزاء 'آل الرويشان'
القوات التركية تكثف اعتداءها على محيط عفرين وإعزاز
هكذا ردت سوريا على تصريحات بينت العدوانية
الخارجية اليمنية: الأمم المتحدة تقوض مساعي السلام في البلاد
الجولة الخامسة من الانتخابات النيابية العراقية
الأسد وعبد اللهيان.. تأكيد ايراني على الدعم الكامل لسوريا
برهم صالح: المشاركة بالانتخابات ستشكل نقطة تحول في البلاد
المشاط: مجزرة الصالة الكبرى جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم
طهران: العراق شهد عملية سياسية ديمقراطية يوم أمس
وزير النفط السوري: أصبحنا جاهزين لنقل الغاز المصري إلى لبنان
العراق يؤكد للسعودية استمرار مساعيه لخفض توترات المنطقة
العراق؛ دولة القانون يكشف عن تفاهمات حول الكتلة الأكبر
حماس تعلن اختتام اجتماعات مكتبها السياسي في القاهرة
أبرز التطورات على الساحة اليمنية 10-10-2021
درعا.. تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في قرية نصيب
الأخبار الساخنة
سوريا تتحرك دوليا لمسانده اهالي الجولان السوري المحتل
في حوارها مع العراق .. أمريكا تختبىء وراء إصبعها
إخترنا لکم
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة