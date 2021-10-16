اليمن: دعوات للمشاركة الواسعة وتحديد ساحات الاحتفال بذكرى المولد النبوي

وحثت اللجنة المنظمة على المشاركة الكبيرة بعد ظهر الإثنين في أمانة العاصمة ومحافظات: صعدة، حجة، الحديدة، ذمار، إب، تعز، عمران، المحويت، الجوف، البيضاء، مارب.



حيث حددت اللجنة المنظمة بالعاصمة صنعاء والمحافظة ميدان السبعين مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف.



وحددت اللجنة بمحافظة صعدة مدينة صعدة مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف.



وفي الحديدة حددت اللجنة المنظمة ساحة الميناء بالمدينة وساحة مضمار الحسينية لأبناء مديريات المربع الجنوبي مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف.



وفي محافظة حجة حددت اللجنة منطقة بني مشطاء جنوب غرب مدينة شفر مديرية عبس مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف.



وحددت بمحافظة عمران الاستاد الرياضي بالمدينة مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف.



كما حددت اللجنة المنظمة للفعاليات الزمان والمكان لساحات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في المحافظات التالية....



1- محافظة الجوف تحدد مديرية الحزم مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين.



2- محافظة ذمار، تحدد ساحة حديقة هران في المدينة مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين.



3- محافظة إب، تحدد ساحة جامعة إب ومدينة يريم مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين.



4- محافظة تعز، ساحة المدينة الطبية مديرية التعزية مفرق ماوية مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين.



5- محافظة المحويت، ساحة الرجم لأبناء مركز المحافظة والمديريات الشرقية مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين.



6- المحويت، ساحة القطاع لأبناء جبل المحويت والمديريات الغربية مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين.



7- محافظة الضالع وسط مدينة دمت مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين.



8- محافظة ريمة، ساحة الرسول الأعظم بمركز مديرية الجبين مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين.



9- مارب، مدرسة عزلة بني سكران بمديرية حريب القراميش مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين.



10- محافظة البيضاء، ساحة مديرية السوادية المربع الأوسط مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين.



11- أمانة العاصمة تحدد ساحة ملعب الثورة الرياضي مكانا للفعالية النسائية بعد ظهر الإثنين.



12- محافظة الحديدة تحدد ملعب العلفي بالمدينة مكانا للفعالية النسائية بعد ظهر الإثنين.



13- محافظة عمران تحدد جامعة عمران مكانا للفعالية النسائية بعد ظهر الإثنين.



14- محافظة إب تحدد ساحة جامعة إب ومدينة يريم مكانا للفعالية النسائية بعد ظهر الإثنين.



15- محافظة المحويت تحدد ساحة المعهد الزراعي بالرجم مكانا للفعالية النسائية بعد ظهر الإثنين.



16- محافظة ذمار ساحة جامعة ذمار في المدينة مكانا للفعالية النسائية بعد ظهر الإثنين.

17- محافظة حجة تحدد ساحة ملعب الشهيد الصماد في المدينة مكانا للفعالية النسائية بعد ظهر الإثنين.

18- محافظة المحويت تحدد ساحة الرجم مكانا لفعالية المديريات الشرقية ومديرية مدينة المحويت وساحة القطاع مكانا للمديريات الغربية ومديرية جبل المحويت بعد ظهر يوم الاثنين.