الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 تشرين الأول 2021 ساعة 08:42

إشعال النار بموقع لجيش الاحتلال في العيسوية ومواجهات بالقدس

إشعال النار بموقع لجيش الاحتلال في العيسوية ومواجهات بالقدس
وأفادت مصادر محلية أن شبانًا أشعلوا النار في موقع عسكري تابع لجيش الاحتلال ببلدة العيسوية في القدس.

وأوضحت المصادر أن اشتعال النيران بالقرب من معسكر للاحتلال في أطراف قرية العيسوية جاء بفعل زجاجات حارقة ألقاها الشبان على الموقع.

وفي سياق متصل، أشعل شبانٌ النيرانَ في شارع السلطان سليمان بالقدس المحتلة، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في منطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان.

وقالت: إن قوات الاحتلال فتشت الشبان عند باب العامود في القدس وسط انتشار قوات الخيالة.

واعتقل الاحتلال شاباً قرب شارع صلاح الدين بالقدس بعد الاعتداء عليه بالضرب بوحشية، وأغلقت لاحقا الشارع، ومنعت تجول المواطنين.

وأخلت قوات الاحتلال منطقة باب العامود من الشبان المقدسيين، وفي الوقت الذي تلاحق فيه الشبان وتعتقلهم أمّنت الحماية للمستوطنين في المنطقة.

يأتي ذلك استمرارًا لعمليات قمع متواصلة تقوم بها قوات الاحتلال منذ أسبوع بحق المقدسيين في ساحة باب العامود، في إطار عمليات التهويد الممنهج للساحة، من أجل تسهيل حركة المستوطنين وإقامة الاحتفالات التهويدية فيها.

وارتفعت وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في منطقة باب العامود في الأيام الأخيرة، تزامنا مع أعمال الحفر التي تشهدها المقبرة اليوسفية وارتفاع وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وشهد أيلول/سبتمبر الماضي ارتفاعا كبيرا في جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكا خلال أيلول/سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40% عن أيلول من العام المنصرم 2020م.
مصدر : وكالات
رقم : 958959
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
16 تشرين الأول 2021
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
16 تشرين الأول 2021
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
15 تشرين الأول 2021
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
15 تشرين الأول 2021
من وراء مشروع الفتنة التي يتعرض له لبنان؟
من وراء مشروع الفتنة التي يتعرض له لبنان؟
15 تشرين الأول 2021
ايران تنتقد صمت الوكالة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني
ايران تنتقد صمت الوكالة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني
15 تشرين الأول 2021
جعجع نجم الاعلام الاسرائيلي في جريمة عين الرمانة
جعجع نجم الاعلام الاسرائيلي في جريمة عين الرمانة
15 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي متفائل بمستقبل ايران
الرئيس رئيسي متفائل بمستقبل ايران
15 تشرين الأول 2021
تخت روانجي يحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة ضد ايران
تخت روانجي يحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة ضد ايران
14 تشرين الأول 2021
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
14 تشرين الأول 2021
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
14 تشرين الأول 2021
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
14 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة