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السبت 16 تشرين الأول 2021 ساعة 11:09

خبير مصري يفند بدء إثيوبيا تمهيدات الملء الثالث لسد النهضة

خبير مصري يفند بدء إثيوبيا تمهيدات الملء الثالث لسد النهضة
وقال الدكتور "عباس شراقي" إن بدء وضع الخرسانة للملء الثالث لن يكون قبل فبراير المقبل، موضحا أن الأمر يتطلب بدء ضخ المياه من خلال التوربينين اللذين تم إنشاؤهما، من ثم توليد الكهرباء.

وأضاف أن الجانب الإثيوبي لديه أمل في تشغيل التوربينين خلال شهر أكتوبر الجاري، لكنه أوضح أن المياه تفيض من أعلى جسم السد وبالتالي لا يمكن إنشاء أي أعمال.

وأشار إلى أن إثيوبيا خزنت حتى الآن ثمانية مليارات متر مكعب، ومن أجل بدء إنتاج الكهرباء ستكون في حاجة لتمرير ثلاثة مليارات متر مكعب.

وكان مصدر في وزارة الخارجية السودانية قد قال إن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع جدران خرسانية، استعدادا للملء الثالث للسد.

وأكد المصدر، انتظار بلاده دعوة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، لاستئناف التفاوض، وأشار إلى أنّ السودان سلم وزير خارجية الكونغو، ملاحظاته بشأن منهجية التفاوض في أزمة سد النهضة.
مصدر : وكالات
رقم : 958975
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