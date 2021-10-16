الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 تشرين الأول 2021 ساعة 11:10

الحكيم: نعتبر استهداف أتباع أهل البيت(ع) في أفغانستان مخططا شيطانيا مريبا

الحكيم: نعتبر استهداف أتباع أهل البيت(ع) في أفغانستان مخططا شيطانيا مريبا
وقال السيد عمار الحكيم في بيان:"لم تمض أيام على المجزرة الإرهابية التي طالت أتباع أهل البيت (عليهم السلام) في مسجد بولاية قندوز الأفغانية حتى فجعنا اليوم بأخرى مثيلة لها طالت مسجد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) بولاية قندهار راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء والجرحى".

وأضاف "إذ نجدد استنكارنا الشديد لهذه الجرائم الوحشية فإننا نعتبر الإمعان باستهداف أتباع أهل البيت في هذا البلد يمثل مخططا شيطانيا مريبا يستلزم وفقة عاجلة وجدية للمجتمع الدولي لإيقاف هذه المجازر المروعة، الرحمة والرضوان للشهداء والصبر لذويهم والشفاء العاجل للجرحى".

وكانت مصادر أفغانية، أفادت بأن انفجارا هز مسجدا شيعيا في مدينة قندهار، جنوبي البلاد، خلال أداء صلاة الجمعة، مما أدى إلى استشهاد ما لايقل عن 33 شخصاً وإصابة نحو 60 آخرين.

ويعد هذا الانفجار هو الثاني من نوعه الذي يستهدف الشيعية هناك بعد ان فجر انتحاري نفسه الجمعة الماضية داخل حسينية بولاية قندوز الأفغانية راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.
رقم : 958976
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
16 تشرين الأول 2021
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
16 تشرين الأول 2021
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
15 تشرين الأول 2021
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
15 تشرين الأول 2021
من وراء مشروع الفتنة التي يتعرض له لبنان؟
من وراء مشروع الفتنة التي يتعرض له لبنان؟
15 تشرين الأول 2021
ايران تنتقد صمت الوكالة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني
ايران تنتقد صمت الوكالة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني
15 تشرين الأول 2021
جعجع نجم الاعلام الاسرائيلي في جريمة عين الرمانة
جعجع نجم الاعلام الاسرائيلي في جريمة عين الرمانة
15 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي متفائل بمستقبل ايران
الرئيس رئيسي متفائل بمستقبل ايران
15 تشرين الأول 2021
تخت روانجي يحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة ضد ايران
تخت روانجي يحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة ضد ايران
14 تشرين الأول 2021
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
14 تشرين الأول 2021
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
14 تشرين الأول 2021
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
14 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة