الحشد يقتحم أهدافاً عدة في الطارمية لملاحقة فلول داعش

واشارت هيئة الحشد في بيان لها، إن العملية اجريت “بناء على معلومات استخبارية لتفتيش المناطق المشتبه بها في الطارمية والتي تتخذها عناصر داعش مأوى لها ومنطلقاً لتنفيذ عملياتها الاجرامية ضد المدنيين”.