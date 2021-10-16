أبرز التطورات على الساحة اليمنية 16-10-2021

وأفادت مصادر صحفية بأن القوات اليمنية المشتركة تخوض معارك عنيفة على اكثر من اتجاه في محافظة مأرب جنوبي اليمن لاسيما في الجبهات الغربية للمدينة ابتداءاً من وادي النخلة بالقرب من منطقة الطلعة الحمراء وسط فرار المرتزقة باتجاه محافظة شبوة.



الهجوم اليمني الواسع اتاح للقوات اليمنية السيطرة على مناطق واسعة في مديرية العبدة بالتوازي مع السيطرة شبه الكاملة على مديرية الجوبة جنوب مركز المحافظة.



الانجازات اليمنية التي حققتها القوات اليمنية اتاحت لها التقدم باتجاه جنوبي مدينة مأرب وسط حالة من الارباك في صفوف المرتزقة بعدما وجدت نفسها أمام ضغط عسكري كبير وهذا ما دفع بقيادة المرتزقة الى اغلاق الطرق الرئيسية بين الجوبة ومأرب لتعزيز وجودها في محيط منطقة الفلج التي تفصل بين الجوبة والبلقَين الأوسط والقِبْلي جنوب غربي مركز المحافظة.



مصادر قبلية أكدت أن قوات صنعاء تمكّنت من استعادة مديرية الجوبة بعد مواجهات عنيفة ادت الى السيطرة على منطقة واسط الاستراتيجية وتأمين مناطق القاهر والروضة، مضيفة أن قوات هادي تراجعت تحت ضغط النيران اليمنية.



تقدّم قوات صنعاء اتاح لها إغلاق الجبهة الجنوبية الشرقية لمدينة مأرب وتأمينها بالكامل بعد سقوط الجوبة آخر معاقل المرتزقة في مدينة مأرب جنوباً، وأجبرتهم على الانسحاب من مناطقها بقوّة السلاح.



جهاز المخابرات التابع لحكومة صنعاء كشف عن معلومات تؤكد زيارة قيادات سعودية لقيادات في القاعدة في مأرب ومنهم عبد العزيز العدناني، عضو مجلس الشورى في الجماعة، وعبد الواحد النجدي، خبير صناعة العبوات الناسفة، وصهيب القصيمي وحسان القصيمي وفواز القصيمي لتعزيز المرتزقة بعناصر القاعدة من اجل صد التقدم اليمني في المحافظة مشيرة الى ان القاعدة عمدت إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق آهلة بالسكان، بذريعة إعاقة تقدّم قوات صنعاء إلی المدينة.



وفي سياق متصل أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض "محمد عبدالسلام"، أن المسارات سالكة لمن أراد فعليا تقديم مساعدة إنسانية للمواطنين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب.



وقال عبدالسلام في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: سبق وأبلغنا الأمم المتحدة وأطرافا دولية ترحيبنا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى مديرية العبدية لكن ما تبين أنهم يزايدون إعلاميا وأنهم غير جديين في إيجاد معالجات إنسانية فعلية كما هو الحال في عموم اليمن المحاصر منذ سبع سنوات.



وكان قد أكد نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ اليمنية “حسين العزي” انه لا يوجد حصار على مديرية العبدية كما يشاع من قبل إعلام العدوان.



وكتب “العزي” في تغريدة له قائلا: “نؤكد للجميع بأن ما يشاع حول حصار العبدية غير صحيح بالمطلق وكل المنافذ متاحة من قبلنا”.



وأضاف:” إن عناصر متطرفة من القاعدة ومسلحي الإخوان هم في الواقع من يحتجزون المدنيين كرهائن ودروع وهو أمر لا يمكن لصنعاء السكوت عليه ولن يثنيها الإعلام الكاذب عن واجبها في إنقاذ أهلنا من قبضة هؤلاء المجرمين”.



وعقب سيطرة الجيش واللجان على مديرية العبدية بمحافظة مأرب اليوم الجمعة، قال العزي في تغريدة له على حسابه بـ “تويتر” “العبدية تعانق صنعاء بعد طول غياب”.