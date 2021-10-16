رئيس الوزراء اليمني: المشروع الصهيوني في المنطقة بدأ في التداعي

وشدد رئيس الوزراء على أن المرتزقة والعملاء القابعون في عواصم الخارج متورطون في المشروع الصهيوني لتفتيت اليمن والمنطقة، مهنئا الجيش واللجان الشعبية بتحرير عدد من المديريات والمناطق اليمنية.



من جهته أوضح عضو المجلس السياسي الأعلى "أحمد الرهوي" في كلمة له أن الكفاح المسلح كان الخيار الصحيح لطرد بريطانيا وهو الخيار الذي أثبت نجاعته لصد العدوان السعودي الأمريكي عن الشعب اليمني.



وقال الرهوي: انتظروا عويل تحالف العدوان والأمريكيين وهم يرون سيل التحرير يروي كل يوم مناطق ومديريات جديده في اليمن، مضيفا في العيد الـ 58 لثورة أكتوبر تتجلى قيمة التضحيات والأثمان التي دفعت من أجل الاستقلال ووجوب صون تلك التضحيات.



إلى ذلك أكد الرهوي أن بريطانيا تحضر لكمائن فتنوية في الجنوب عبر تقديم مشاريع تقسيمية خطيرة للغاية.



وأعلن عضو المجلس السياسي الأعلى التضامن مع إخوتنا في حزب الله لبنان بوجه مثيري الفتن لصالح العدو الأمريكي والصهيوني.