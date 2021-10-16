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السبت 16 تشرين الأول 2021 ساعة 14:18

مكتب أنصار الله يدين الاعتداءات الإجرامية بأفغانستان ولبنان وسوريا

مكتب أنصار الله يدين الاعتداءات الإجرامية بأفغانستان ولبنان وسوريا
واعتبر المكتب في بيان أن تلك الاعتداءات "جرائم قتل وحشية نفذتها عناصر التطرف والتكفير التي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية وخلفتها في أفغانستان لخدمة أجندتها وتحقيق أهدافها".

ودعا البيان السلطات الأفغانية إلى ملاحقة القتلة وإنزال القصاص العادل بهم، مشددا على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمصلين في المساجد والقيام بخطوات استباقية لمنع القتلة من تنفيذ أي جرائم جديدة.

وفي السياق أدان بيان أنصارالله "الاعتداءات الإجرامية بحق المتظاهرين السلميين في لبنان والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى نتيجة الكمين الغادر الذي استهدف المتظاهرين الخميس الماضي"، معتبرا أن هذا الاعتداء عملا إجراميا مدانا يستهدف الاستقرار والسلم الأهلي وجر البلد لفتنة داخلية تسعى إليها أمريكا وكيان العدو الصهيوني.

إلى ذلك أدان المكتب السياسي لأنصار الله الاعتداءات الصهيو- أمريكية الإجرامية على منطقة تدمر السورية والتي سببت في استشهاد جندي من الجيش العربي السوري وجرح آخرين، مؤكدا الحق الكامل لسوريا في الرد على تلك الاعتداءات.
رقم : 959004
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