الصدر يدعو منظمة التعاون الإسلامي الى التدخل في أفغانستان

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، "ادعو منظمة التعاون الإسلامي ولا سيما باكستان وقطر والسعودية وإيران الى التدخل في أفغانستان ورفع معاناة الشيعة بالطرق التي يرونها مناسبة".