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السبت 16 تشرين الأول 2021 ساعة 18:08

الرئيس الايراني: نواصل بقوة التطعيم العام بلقاح كورونا

الرئيس الايراني: نواصل بقوة التطعيم العام بلقاح كورونا
وقال آية الله رئيسي خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت في الاشارة الى المنجزات المهمة التي تحققت في مجال انتاج وواردات لقاح كورونا: انه على وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي دعم اللقاح المنتج من قبل الشركات الداخلية من اجل عرضه في السوق بالجودة اللازمة.

واشاد رئيس الجمهورية بجميع الدول التي ارسلت لقاح كورونا الى ايران وقال: اننا نوجه الشكر الجزيل لجميع الدول التي ارسلت الينا اللقاح خاصة الصين ونعتقد بان مثل هذا التعاون الانساني يجب ان يستمر على الدوام بين الدول الصديقة ودول المنطقة.

واوضح باننا بحاجة الى صياغة خارطة طريق شاملة لمواجهة مرض كورونا واضاف: ان هذه الخارطة ان يُؤخذ فيها بالاعتبار بدقة جميع الحالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والطبية لتعمل عبر رسم صورة مستقبلية واضحة للحيلولة دون اتخاذ اجراءات انفعالية امام انتشار المرض.

واعتبر التطعيم بانه احد طرق الوقاية لكنه ليس كافيا واضاف: ان اعتبار الامور طبيعية يمكن ان يعود بتداعيات خطيرة لذا فاننا نطلب من المواطنين الى جانب التطعيم التزام التوصيات الصحية بدقة.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة الالتزام الكامل بالمبادئ الصحية في مسيرة افتتاح المدارس والجامعات والملاعب الرياضية وصلاة الجمعة وقال: انه على المسؤولين المعنيين اتخاذ الخطط اللازمة لافتتاح هذه الاماكن واجراء الرقابة اللازمة كي لا تتعرض صحة المواطنين للخطر.

واكد اهمية اقناع الراي العام والتوعية الدقيقة وفي وقته اللازم في مجال مرض كورونا واضاف: ان سياستنا في هذا المجال اقناعية وليست اجبارية ونعتقد بان التبيين والتوعية يمكنهما كسب ثقة المواطنين ومواكبتهم لهذه العملية.

وجدد رئيس الجمهورية التاكيد على المراقبة الدقيقة للدخول الى البلاد والخروج منها في الحدود والمطارات الدولية وقال: انه على محافظي المحافظات الحدودية والمسؤولين المعنيين مراقبة الدخول الى البلاد والخروج منها بدقة وان يكون الدخول مترافقا مع التطعيم حتما.
رقم : 959021
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