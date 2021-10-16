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السبت 16 تشرين الأول 2021 ساعة 18:10

اية الله قاسم: على البحرينيين ترقب محاولات إحداث الانشقاق والفتنة

اية الله قاسم: على البحرينيين ترقب محاولات إحداث الانشقاق والفتنة
وفيما يلي نص بيان الشيخ قاسم اليوم السبت:

"في ظلِّ الخلافات الحادّة بين الشعب والحكومة في التطبيع مع العدو الصهيوني، ومثله في مسألة الحق السياسي، والحقوق المدنيّة الأخرى، ومنها حقّ الحرية للسجناء، و عدم نجاح الحكومة في التحايل على هذه الحقوق، وإصرار الشعب عليها، على الشعب أن يترقّب العديد من المحاولات من السياسة المعادية، وأدواتها، لإحداث الانشقاقات المتعدّدة داخل البنية الشعبيّة من أجل تمزيق الشعب، وإشغاله عن قضاياه وإنْ احترق الناس.

إنَّ في ذلك لكيدًا بالشعب واختبارًا له، والمُشعِلُ لأيّ فتنةٍ شعبيّةٍ يتحمَّل مسؤولية ما يفعل.

تتعاظمُ الحملة الهجوميَّة على الإسلام من أجل تشويهه، وإسقاطه، والمشتركون فيها قوى طاغوتية، ومحليّة من داخل الأمّة، وأحزاب متآمرة كداعش التي تواصل ممارساتها الجاهليّة، وسفحها للدم الحرام، وهتكها لحرمة الإسلام.

وكلّ بيتٍ مؤمن يغار على دينه، وكلّ قلمٍ واعٍ ٍ ينتصر له، ولسانٍ ناطقٍ بما يجب عليه -من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-، ومؤسسة ثقافية صغيرة أو كبيرة تقدّر الإسلام قدره، وكلّ حزبٍ إيماني رسالي؛ أن يقدّموا الإسلام للجيل الحاضر، والأجيال التالية على ما هو عليه، وبواقعه الصدق، من كونه علمًا، وعدلاً، وحكمةً، ورحيمًا، ومنقذًا للبشرية.

علينا جميعًا أن نكون مدرسةً حيّةً نشطةً لا تفتر، ومركزًا إعلاميًّا واعيًا، ومخلصًا للإسلام، يبثّ عن عظمته ليل نهار بلا انقطاع ولا توقّف".
مصدر : وكالات
رقم : 959022
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