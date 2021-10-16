بمشاركة 5 ملايين زائر.. نجاح خطة زيارة الإمام العسكري (ع)

وقال يار الله في مؤتمر صحفي: إن "القطعات العسكرية بجميع صنوفها عملت بشكل دؤوب ،فضلاً عن الجهود التي بذلت من قبل الوزارات الساندة لتأمين الزيارة خلال يومين"، لافتاً الى أن"هذه الزيارة تميزت بالمرونة وفتح الطرق أمام الزائرين".



وأشار الى أن"عدد الزائرين تجاوز 5 ملايين زائر ،فيما بلغ عدد المواكب 1000موكب بينها 700 موكب خدمي و300 عزائي"، مبيناً أن" 3600 متطوع من المواكب اشتركوا في تنظيم الزيارة مع القوات الأمنية".



وفي صعيد آخر أكد يار الله جهوزية القطعات لتأمين الوضع الأمني لما بعد الانتخابات ،وأن القوات الأمنية تنتظر إعلان النتائج النهائية ومثلما قامت القوات الأمنية بتأمين العملية الانتخابية فإن القطعات جاهزة لتأمين الوضع الأمني لما بعد الانتخابات".