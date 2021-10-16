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السبت 16 تشرين الأول 2021 ساعة 18:31

الحلوى البحرينية تعجب أفيخاي أدرعي وتغضب النشطاء‎‎

الحلوى البحرينية تعجب أفيخاي أدرعي وتغضب النشطاء‎‎
وتداول نشطاء على مواقع التواصل تسجيلا للبحريني، محمد آل ضريبي يخاطب فيه أفيخاي أدرعي قائلا: "كما وعدتك الحلوى البحرينية وصلت لك".

وعبر "تويتر" و"إنستغرام" أعرب النشطاء عن غضبهم من ذلك "التطبيع الفج" بين البحرين والاحتلال، فيما شهد وسم (البحرين ترفض الصهاينة) تفاعلا واسعا بين النشطاء في أعقاب نشر أفيخاي للمقطع عبر حسابه الذي أدخل عليه تأثيرات تعبر عن إعجابه (قلب يحيط بعلم البحرين والاحتلال).

وأكد النشطاء عبر الوسم أن "المطبعين لا يمثلون إلا أنفسهم ومن أرسلهم، ولا يعبرون عن الشعب البحريني" مؤكدين أن "شعب البحرين سيظل جدارًا أصمًا منيعًا على التطبيع".

وتداول النشطاء أيضًا صورًا ومقاطع لعدد من التظاهرات غرب المنامة أمس الجمعة، لمواطنين بحرينيين يعبرون عن رفضهم للتطبيع مع الاحتلال، ومؤكدين على تضامنهم مع الأسرى.

في حين هاجم العديد من النشطاء حساب محمد آل ضريبي الذي أثار جدلا واسعًا منذ زيارة الوفد البحريني إلى الاحتلال، إذ عمد الضريبي عدة مرات لنشر صور ومقاطع فيديو له مع عبارات تمدح الاحتلال، كوصفه "إسرائيل" بالعظيمة، وقوله "شعب إسرائيل العظيم".

وكان الضريبي قد نشر أيضًا صورًا ومقطع فيديو استفز مشاعر قطاع عريض من النشطاء، وهو يصلي عكس القبلة باتجاه حائط البراق، مع تغريدة له يقول فيها: "وأخيراً أديت صلاة الظهر جنب إخواني وأحبابي اليهود أمام حائط المبكى في دولة إسرائيل العظيمة"، وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لدولة إسرائيل حكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال. معًا نحقق الأمن والاستقرار لشعوبنا والنمو والازدهار لبلداننا".

وعبر "إنستغرام" تعددت تعليقات النشطاء الناقدة والغاضبة؛ فقال أحدهم: "لايقين على بعضكم، جهنم تجمعكم، كأنهم نازلين من بطن واحدة، إنه زمن الانبطاح وانعدام الكرامة".

وأضاف آخر: " لا مرحبا بالصهاينة في بلدي، لا للتطبيع مع العدو الصهيوني".
مصدر : وكالات
رقم : 959030
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