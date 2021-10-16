وزير الصحة الايراني: اكثر من 70 مليون تطعيم بلقاح كورونا في البلاد

وفي تصريح له اليوم السبت خلال لقائه ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان رضوي، اشاد عين اللهي بمواكبة وترحيب المواطنين بالتطعيم بلقاح كورونا وقال: انه تم الاسراع بعملية التطعيم بلقاح كورونا في البلاد خلال الشهرين الاخيرين في ظل مشاركة المواطنين.



واضاف: انه تم لغاية الان تطعيم اكثر من 70 مليون جرعة من لقاح كورونا ما جعل ايران واحدة من اسرع الدول على صعيد التطعيم بلقاح كورونا في العالم.



وتابع وزير الصحة: ان اي عمل يشارك فيه المواطنون يكون قابلا للتحقق وتكون النتائج باهرة جدا، اذ ان شعار "نحن قادرون" انما يتحقق بمشاركة الشعب.