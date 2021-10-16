مارب.. تحالف العدوان يخسر قيادات بارزة في معركة العبدية

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء مصرع قائد” اللواء 159″، عبدالحكيم عبدالرب الشدادي، الذي ينتحل رتبة. عميد، وعدد من مرافقيه أثناء تطهير الجيش واللجان الشعبية وبدعم وإسناد من أبناء قبائل مارب الأحرار مديرية العبدية من مسلحي التحالف وعناصر القاعدة.



وأورد الناشطون اسماء لعدد من القيادات لاقت مصرعها بنيران الجيش في المنطقة ذاتها، بينهم القيادي عبدالرقيب أحمد النقاش، الذي ينتحل رتبة عقيد، وعبدالله نكير، عوض نكير، محمد مبخوت الاحرق، بالاضافة إلى خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والعدة.



إلى ذلك اوضحت مصادر مطلعة أن قيادات التحالف وعناصر القاعدة قاموا بتفجير عدد من منازل المواطنين بعد أن جعلوا منها مخازن للأسلحة في منطقة بني عبد، والمناطق المجاورة لها.



وارجعت المصادر تفجير مخازن الأسلحة قبل هروب مسلحي التحالف من تلك المناطق، حتى لا تقع غنيمة بيد أبطال الجيش واللجان الشعبية.