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السبت 16 تشرين الأول 2021 ساعة 20:04

المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية يعقد في طهران بمشاركة 39 دولة

المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية يعقد في طهران بمشاركة 39 دولة
وقال حجة الاسلام شهرياري في تصريح صحفي له اليوم السبت: ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي سيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر فيما سيلقي رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف كلمة الختام.

واوضح بان المؤتمر سيعقد بصورة حضورية وغير حضورية واضاف: ان 514 شخصية من 39 دولة سيشاركون في المؤتمر من ضمنهم 390 من العلماء والشخصيات العلمية والثقافية بصورة غير حضورية فيما سيشارك 230 من الشخصيات المحلية والاجنبية بصورة حضورية.

وصرح انه تمت دعوة 52 ضيفا من 16 دولة للمشاركة في المؤتمر بصورة حضورية وقال: ان العلماء والشخصيات البارزة في العالم الاسلامي سيناقشون خلال المؤتمر قضايا الحرب والسلام العادل والاخوة الاسلامية ومكافحة الارهاب والحرية الفكرية الدينية والقبول بالاجتهاد المذهبي والتعاضد والتعاطف الاسلامي وتجنب التوترات والنزاعات والاحترام المتبادل بين المذاهب الاسلامية ورعاية ادب الخلاف والامتناع عن التشاحن وتبيين خصائص الامة الواحدة واتحاد الدول الاسلامية وفلسطين والمقاومة الاسلامية وكذلك احياء ذكرى الراحل الفقيد آية الله تسخيري.
رقم : 959048
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