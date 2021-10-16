قندهار تودع شهدائها

وقال عبد الله وهو مسؤول في ولاية قندهار: "إنها جرائم بشعة يتعرض لها المسلمون من أتباع أهل البيت والتي جرت آخر مرة في مسجد الفاطمية وهذه الجريمة يجب أن تواجه باستنكار وتنديد المجتمع الدولي والعالم بأسره، فالإرهاب لم يتوقف عن استهدف المسلمين في مختلف المدن والولايات الأفغانية وقتل المصلين في قندوز وبدخشان وكابول وأخيراً في قندهار".



الاعتداء الإرهابي يأتي بعد أسبوع فقط على إعتداء مشابه تعرض له أتباع أهل البيت في مسجد بولاية قندوز شمال شرق أفغانستان، راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى وتبناه تنظيم "داعش" الوهابي.



وقال محمد وهو من ذوي شهداء مسجد فاطمية: "لقد قدمنا الكثير من الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ وجميعهم، كانوا قد قدموا إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة لكن الإرهابيين جاءوا إلى المسجد وفجروا أنفسهم في داخله".



على بعد مسافة من مقبرة الشهداء، يرقد في مستشفى ولاية قندهار عشرات الجرحى الذين نجوا من الإعتداء الإرهابي بأعجوبة، بينما وقف ذووهم خارج المستشفى ينتظرون بفارغ الصبر عودة أبنائهم وقد تمت معالجة جراحهم.



وفي هذا الصدد فقد تفاعل المغردون في مواقع التواصل الاجتماعي مع الهجوم الارهابی على مسجد في أفغانستان الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.



واتهم النشطاء عملاء أمريكا والكيان الصهيوني باستهداف أتباع أهل البيت (ع) في أفغانستان مؤكدين رفضهم لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كل المبادئ الدينية والإنسانية.



وكتب أحد المغردين: يغدرنا عملاء أميركا والصهيونية الوهابية في مساجد قندهار، ويغدروننا قنصاً من سطوح الطيونة، يستبيحون دماء رجالنا المسالمين والنساء...



وأكد المغردون أن "داعش" هو صنيعة أميركا، حيث تسائل بعض النشطاء أين كان تنظيم داعش الارهابي عندما كانت امريكا مسيطرة على أفغانستان؟!



ونشر الكثير من المغردين صورة لرجل يحمل ولده الشهيد الذي كان يصلي إلى جانبه في مسجد فاطمة الزهراء في قندهار، حيث قال البعض إنه كم هو مؤلم ان يحمل والد جثمان ولده الشاب.



وكتب أحد المغردين: تفجيرمسجد مليئ بالمصلين المسلمين في #قندهار #أفغانستان ورائه أمريكا وأسرائيل .. هكذا سجلوا قاعدة عندكم أي جريمة اومشكلة في هذه الأمة سببها وورائها ودافعها ومنطلقها أمريكا وأسرائيل..



وكان قد أعلن تنظيم داعش، فجر السبت، مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجدا للطائفة الشيعية في ولاية قندهار الأفغانية، والذي أسفر عن سقوط 62 قتيلا.



وتبنى التنظيم في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي الهجوم على مسجد فاطمية أثناء صلاة الجمعة، في ولاية قندهار معقل طالبان السابق.



وقال إن انتحاريين اثنين نفذا الهجوم على المسجد الذي يعد أكبر مسجد تابع للشيعة في مركز قندهار.



ومساء الجمعة، أفادت وكالة "Bakhtar" الأفغانية بأن حصيلة ضحايا الهجوم، الذي نفذه 3 أشخاص، ، ارتفعت إلى 62 شهيد، بينما أصيب 68 آخرون على الأقل.



والهجوم يأتي بعد أسبوع من تفجير تبناه "داعش" استهدف مسجدا شيعيا في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمالي البلاد وأودى بحياة نحو 120 شخصا حسب بعض التقارير.





