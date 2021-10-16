ووصف عبداللهيان، خلال اللقاء اليوم السبت، العلاقات بين ايران والنمسا بالقديمة والعريقة، و"اننا نولي أهمية كبيرة لهذه العلاقات".



وأعرب عن أمله بتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مثمنا منح النمسا شحنة لقاح مضاد لكورونا، داعياً في ذات الوقت الى تنمية التعاون بين ايران والنمسا حول مكافحة تفشي فيروس كورونا.



ودعا وزير الخارجية الايراني الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ مواقف مسؤولة حيال النازحين الافغان، منددا بالاعمال الارهابية في افغانستان لاسيما خلال الاسابيع الاخيرة، عادّا توسّع نشاطات "داعش" والمجموعات التكفيرية الاخرى في هذا البلد بالأمر الخطير.



من جهته أعرب لافنسكي عن ارتياحه لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين، معرباً عن امله بإحياء الاتفاق النووي عبر جهود جميع الاطراف.



وندّد الامين العام لوزارة الخارجية النمساوية بالاعمال الارهابية الاخيرة في افغانستان، عادّا الجمهورية الاسلامية الايرانية والنمسا بأنهما يتشاطران في الهواجس حيال داعش.



ويشار الى ان لافنسكي يزور طهران حاليا للمشاركة في الجولة السادسة للحوار السياسي بين البلدين.