العراق (إسلام تايمز) - قالت مصادر في الحوزة العلمية بمدينة النجف الأشرف وسط العراق، اليوم الأحد، إنه لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن وفاة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض.