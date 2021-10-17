وأضافت المصادر في حديث لموقع "إسلام تايمز
" عبر الهاتف من داخل النجف الأشرف إنه " لاصحة لما تداولته بعض المواقع والصفحات عن وفاة المرجع الديني الشيخ محمد اسحاق الفياض"، مضيفة إن "المرجع الديني في رحلة علاجية".
ويبلغ الشيخ إسحاق الفياض من العمر 91 عاماً ويعد من بين المراجع الشيعية البارزين في النجف الأشرف، وولد سنة 1930 (ميلادي) في قرية صوبة إحدى قرى محافظة غزني في وسط أفغانستان الواقعة جنوب العاصمة كابل. كان يرسله والده إلى مكتب شيخ القرية وهو في الخامسة من العمر فقرأ على شيخ القرية أبجديات العلوم و تعلم القرآن الكریم، و من ثم كتاب "جامع المقدمات".
ثم انتقل إلى قرية حوتقل المجاورة و أكمل في تلك المدرسة قراءة كتاب "جامع المقدمات" و "السيوطي".
بعد وفاة والدته و في عام 1947 انتقل من مدرسة القرية إلى مدينة مشهد المقدسة واستقر الشيخ محمد إسحاق في مدرسة الحاج حسن الواقعة في منطقة بالا خيابان و قرأ في تلك الفترة٬ كتاب "حاشية ملا عبدالله" و مقدار من كتاب "المطول" عند الأستاذ الأديب النيشابوري الشهير. وبعد عام من الدراسة في حوزة مدينة مشهد٬ هاجر الشيخ الفياض إلى العراق لوصول إلى أكبر عواصم العلم للشيعة وهي النجف الأشرف.