الصفحة الرئيسية
0
الأحد 17 تشرين الأول 2021 ساعة 09:10

مصادر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوفاة المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض

مصادر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوفاة المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض
وأضافت المصادر في حديث لموقع "إسلام تايمز" عبر الهاتف من داخل النجف الأشرف إنه " لاصحة لما تداولته بعض المواقع والصفحات عن وفاة المرجع الديني الشيخ محمد اسحاق الفياض"، مضيفة إن "المرجع الديني في رحلة علاجية".

ويبلغ الشيخ إسحاق الفياض من العمر 91 عاماً ويعد من بين المراجع الشيعية البارزين في النجف الأشرف، وولد سنة 1930 (ميلادي) في قرية صوبة إحدى قرى محافظة غزني في وسط أفغانستان الواقعة جنوب العاصمة كابل. كان يرسله والده إلى مكتب شيخ القرية وهو في الخامسة من العمر فقرأ على شيخ القرية أبجديات العلوم و تعلم القرآن الكریم، و من ثم كتاب "جامع المقدمات".

ثم انتقل إلى قرية حوتقل المجاورة و أكمل في تلك المدرسة قراءة كتاب "جامع المقدمات" و "السيوطي".

بعد وفاة والدته و في عام 1947 انتقل من مدرسة القرية إلى مدينة مشهد المقدسة واستقر الشيخ محمد إسحاق في مدرسة الحاج حسن الواقعة في منطقة بالا خيابان و قرأ في تلك الفترة٬ كتاب "حاشية ملا عبدالله" و مقدار من كتاب "المطول" عند الأستاذ الأديب النيشابوري الشهير. وبعد عام من الدراسة في حوزة مدينة مشهد٬ هاجر الشيخ الفياض إلى العراق لوصول إلى أكبر عواصم العلم للشيعة وهي النجف الأشرف.
رقم : 959126
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مصادر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوفاة المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض
مصادر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوفاة المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض
هل وراء العدوان الاسرائيلي تغيير موازين القوى في سوريا؟
هل وراء العدوان الاسرائيلي تغيير موازين القوى في سوريا؟
16 تشرين الأول 2021
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
16 تشرين الأول 2021
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
16 تشرين الأول 2021
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
16 تشرين الأول 2021
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
15 تشرين الأول 2021
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
15 تشرين الأول 2021
من وراء مشروع الفتنة التي يتعرض له لبنان؟
من وراء مشروع الفتنة التي يتعرض له لبنان؟
15 تشرين الأول 2021
ايران تنتقد صمت الوكالة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني
ايران تنتقد صمت الوكالة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني
15 تشرين الأول 2021
جعجع نجم الاعلام الاسرائيلي في جريمة عين الرمانة
جعجع نجم الاعلام الاسرائيلي في جريمة عين الرمانة
15 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي متفائل بمستقبل ايران
الرئيس رئيسي متفائل بمستقبل ايران
15 تشرين الأول 2021
تخت روانجي يحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة ضد ايران
تخت روانجي يحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة محتملة ضد ايران
14 تشرين الأول 2021
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
14 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات
الأردن بوابة سوريا لكسر العزلة