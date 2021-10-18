رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف لإثارة الحروب المذهبية

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد امس الاحد برئاسة الرئيس رئيسي؛ حيث تم خلاله تعيين مبعوث الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد والخاص بشؤون افغانستان "حسن كاظمي قمي".



واكد رئيس الجمهورية الإيرانية، ان حادث التفجير الارهابي يوم الجمعة الماضي في مسجد الفاطمية والذي اسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، فطر قلب امة رسول الله (ص) من جديد.



وقدم رئيسي بالمناسة، العزاء والمواساة الى "الشعب الافغاني الشقيق"؛ مناشدا العلماء والمنظمات الدولية ان ياخذوا بعين الاعتبار مصائب "الاخوة والاخوات" في هذا البلد.



وصرح قائلا : ان الحجم المتزايد للتحركات الار هابية يجري وفقا لستراتيجية افتعال الفوضى الامريكية في افغانستان؛ وبما يلزم على القادة في هذا البلد ان يكونوا عند المسؤولية الملقاة عليهم من اجل تامين الشعب الافغاني وعدم تجاهل طاقاته في هذا الخصوص.



وختم رئيس الجمهورية بالقول : ان ايران تقف جنبا الى جنب افغانستان، وهي مستعدة للتعاون الشامل لكي ينعم الشعب الافغاني بالاستقرار والامن المستدامين.



يذكر ان مبعوث ايران الجديد الى افغانستان، حسن كاظمي قمي، شغل في وقت سابق منصب السفير الايراني لدى العراق والقنصل العام في ولاية هرات الافغانية.