الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 تشرين الأول 2021 ساعة 08:14

اللواء باقري: التعاون العسكري الإيراني مع روسيا في ازدياد

اللواء باقري: التعاون العسكري الإيراني مع روسيا في ازدياد
وأضاف "اللواء باقري" عند وصوله العاصمة الروسية موسكو اليوم: إن حكومة "آية الله رئيسي" لديها رؤية خاصة تجاه دول شرق آسيا؛ وإن عملية انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون بدأت في هذا الوقت.

وأكد: أن التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والروسية سيتسع انطلاق من هذه الرؤية قطعا.

وأشار القائد العسكري الإيراني رفيع المستوى، أن زيارته الحالية لموسكو جاءت بناء على دعوة وزير الدفاع الروسي.

واستطرد قائلا: نحن سنركز خلال هذه الزيارة، فضلا عن القضايا الثنائية، على الوضع الراهن في أفغانستان بنحو خاص؛ لأن التطورات الأفغانية تلقي بظلالها على المنطقة بما فيها ذلك البلدين إيران وروسيا.

وعن القضايا ذات الاهتمام المشترك التي سيبحثها مع المسؤولين الروس، سلّط اللواء باقري الضوء على الأبعاد العسكرية الثنائية والصناعات الدفاعية والاتفاقيات العسكرية وتبادل الخبرات؛ فضلا عن مشارواته المرتقبة حول إرساء كامل الأمن في سوريا.

واستطرد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أنه سيجري مباحثات في هذه الزيارة أيضا حول اتفاقيات شراء السلاح المبرمة مع روسيا عقب نهاية أجل الحظر التسليحي الذي كان قد فرض على إيران.

و وصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "اللواء محمد باقري" والوفد العسكري رفيع المستوى المرافق له، عصر اليوم الأحد إلى موسكو؛ حيث كان في استقباله جمع من القادة العسكريين الروس بمن فيهم نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى جانب السفير الإيراني بموسكو "كاظم جلالي".
رقم : 959254
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخارجية الإيرانية: يدنا ممدودة للسعودية ولكن لا يعني غض النظر جرائم حرب اليمن
الخارجية الإيرانية: يدنا ممدودة للسعودية ولكن لا يعني غض النظر جرائم حرب اليمن
الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها
الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها
18 تشرين الأول 2021
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
18 تشرين الأول 2021
رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف لإثارة الحروب المذهبية
رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف لإثارة الحروب المذهبية
18 تشرين الأول 2021
"حماس" تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
"حماس" تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
18 تشرين الأول 2021
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
18 تشرين الأول 2021
هل ستضطر تركيا لسحب قواتها بالوكالة من ليبيا؟
هل ستضطر تركيا لسحب قواتها بالوكالة من ليبيا؟
18 تشرين الأول 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوفاة المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض
مصادر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوفاة المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض
17 تشرين الأول 2021
هل وراء العدوان الاسرائيلي تغيير موازين القوى في سوريا؟
هل وراء العدوان الاسرائيلي تغيير موازين القوى في سوريا؟
16 تشرين الأول 2021
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
16 تشرين الأول 2021
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
16 تشرين الأول 2021
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
16 تشرين الأول 2021
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
15 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات