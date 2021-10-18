اللواء باقري: التعاون العسكري الإيراني مع روسيا في ازدياد

وأضاف "اللواء باقري" عند وصوله العاصمة الروسية موسكو اليوم: إن حكومة "آية الله رئيسي" لديها رؤية خاصة تجاه دول شرق آسيا؛ وإن عملية انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون بدأت في هذا الوقت.



وأكد: أن التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والروسية سيتسع انطلاق من هذه الرؤية قطعا.



وأشار القائد العسكري الإيراني رفيع المستوى، أن زيارته الحالية لموسكو جاءت بناء على دعوة وزير الدفاع الروسي.



واستطرد قائلا: نحن سنركز خلال هذه الزيارة، فضلا عن القضايا الثنائية، على الوضع الراهن في أفغانستان بنحو خاص؛ لأن التطورات الأفغانية تلقي بظلالها على المنطقة بما فيها ذلك البلدين إيران وروسيا.



وعن القضايا ذات الاهتمام المشترك التي سيبحثها مع المسؤولين الروس، سلّط اللواء باقري الضوء على الأبعاد العسكرية الثنائية والصناعات الدفاعية والاتفاقيات العسكرية وتبادل الخبرات؛ فضلا عن مشارواته المرتقبة حول إرساء كامل الأمن في سوريا.



واستطرد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أنه سيجري مباحثات في هذه الزيارة أيضا حول اتفاقيات شراء السلاح المبرمة مع روسيا عقب نهاية أجل الحظر التسليحي الذي كان قد فرض على إيران.



و وصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "اللواء محمد باقري" والوفد العسكري رفيع المستوى المرافق له، عصر اليوم الأحد إلى موسكو؛ حيث كان في استقباله جمع من القادة العسكريين الروس بمن فيهم نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى جانب السفير الإيراني بموسكو "كاظم جلالي".