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الاثنين 18 تشرين الأول 2021 ساعة 08:21

الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل

الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها الأحد، حقيقة ما نقل عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال الجلسة غير العلنية لمجلس الشورى مؤكدة أنه "لا مفاوضات مع مجموعة 4+1 الأسبوع المقبل في بروكسل"، وأن ما سيحصل هو زيارة مساعد وزير الخارجية لبروكسل، لاستكمال الحوار مع ممثل الاتحاد".

كلام الخارجية الإيرانية جاء بعد تصريحات نُقلت عن وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق امس ، قال فيها إن "إيران ستستأنف المحادثات النووية في فيينا الأسبوع المقبل".

وكشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، أنّ "إيران تريد عقد اجتماع في بروكسل مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين ينسّقون المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى بعض الأطراف الآخرين في الاتفاق النووي المبرم عام 2015".

في المقابل، أعرب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، في وقت سابق، عن أمل بلاده في أن تعود إيران "سريعاً" إلى طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وذلك بعد تصريحات صادرة من إيران تعبّر عن الاستعداد نفسه.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت أنّ إيران تتطلع إلى استئناف المفاوضات النووية مع القوى العظمى قبل مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بعد توقفها في حزيران/يونيو الماضي.

وبدأت القوى التي لا تزال منضوية إلى الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا هذا العام، في محاولة لإحياء الاتفاق، بعد إبداء الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه. وأجرى الأطراف المعنيون 6 جولات من المباحثات بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.
رقم : 959257
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