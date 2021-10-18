الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها

وأضافت الوكالة أن "أحمدي نجاد لم ينجح خلال الزيارة في تحقيق أي من أهدافه"، من دون الإشارة إلى هذه الأهداف أو إلى أسباب طلب الإمارات منه مغادرة البلاد.



وأشارت قناة "دولت بهار" على منصة "تليغرام"، التي تغطي نشاطات أحمدي نجاد، إلى أن نجاد وصل إلى مطار العاصمة طهران بعد زيارته لدبي التي استمرت خمسة أيام، من دون الإشارة إلى أنه "أرغم على مغادرة الإمارات" كما أوردت وكالة "فارس".



ونشرت "دولت بهار" ليلة الأحد، رسالة لأحمدي نجاد بعد ختام زيارته، قائلا فيها إنه خطط لزيارته لدبي لمدة ثلاثة أيام "لكن بعدما عرفنا أنه من غير ممكن تنفيذ البرامج خلال هذه الأيام مددناها إلى خمسة أيام والآن انتهت الزيارة".