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الاثنين 18 تشرين الأول 2021 ساعة 08:36

العميد سليماني: الخطة الاستراتيجية للتعبئة هي المساعدة بحل قضايا المواطنين

العميد سليماني: الخطة الاستراتيجية للتعبئة هي المساعدة بحل قضايا المواطنين
واشار العميد سليماني في تصريح ادلى لمراسل وكالة "ارنا" في مدينة جرجان بمحافظة كلستان شمال ايران الى ان التعبئة (البسيج) تولت ساحة الحركة الشعبية لنهضة المساعدة الايمانية التي طرحها قائد الثورة الاسلامية وقال: ان المساعدة الايمانية التي كانت في الواقع نهضة يساعد فيها الافراد المتمولون الافراد المعوزين هي حركة اسلامية على اساس القاعدة الشعبية.

واضاف: انه ومنذ بداية تفشي كورونا يتم انجاز مرحلة واحدة من مشروع نهضة المساعدة الايمانية في كل شهر كمعدل بمختلف المناسبات.

وتابع العميد سليماني: ان التعبئة هي الامتداد الاجتماعي لاجهزة الدولة وان النجاح تحقق من قبل الاجهزة التي استفادت من هذه الامكانية ونفذت مشاريع مثل "مشروع الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني" و"مشروع نهضة المساعدة الايمانية" وحتى تعبئة البناء التي تلعب دورا في مساعدة الوزارات في ازالة الحرمان.

واضاف: ان الاصرار على سيادة الشعب الدينية تعني الاستفادة من طاقات الامتداد الشعبي والامتداد الاجتماعي.

وقال العميد سليماني: ان اعلان التعبئة الاستعداد لبناء 100 الف وحدة سكنية سنويا في اطار تنفيذ مشروع قفزة الاسكان من قبل الحكومة، مثال للتفاهمات التي يجري الاعداد لتنظيم الاتفاقيات المتعلقة بها.
رقم : 959264
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