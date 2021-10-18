الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 تشرين الأول 2021 ساعة 08:44

كتائب حزب الله العراقية تدعو إلى محاكمة الكاظمي

كتائب حزب الله العراقية تدعو إلى محاكمة الكاظمي
وقال العسكري في بيان نشره على حسابه عبر "تويتر": "نؤكد مرة أخرى أن المهزلة التي حدثت قبل أيام بعنوان الانتخابات التشريعية هي أكبر عملية احتيال وخداع على الشعب العراقي، وقد قالت المقاومة كلمتها فيها وبينت موقفها في الدفاع عن حقوق أبناء شعبها"​​​.

وأضاف أنه "هنا لا بد من التأكيد على الآتي: يجب محاكمة الكاظمي على ما قام به من أفعال وآخرها الخيانة العظمى التي ارتكبها بالتواطؤ مع الأعداء لتزوير الانتخابات، ويجب العمل بأسرع وقت لإعادة حقوق الناخبين ومرشحيهم، وإلا فالأمور ذاهبة إلى ما لا يحمد عقباه".

وتابع: "نؤيد وندعم حق التظاهر السلمي ونوصي بحفظ مؤسسات الدولة وعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، وألا يتركوا مجالا للمخربين لاستغلال هذه الفعاليات".

ودعا "الأجهزة الأمنية إلى حماية المتظاهرين وعدم الاعتداء على أحد منهم مطلقا".
مصدر : وكالات
رقم : 959266
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها
الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
18 تشرين الأول 2021
رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف لإثارة الحروب المذهبية
رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف لإثارة الحروب المذهبية
18 تشرين الأول 2021
"حماس" تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
"حماس" تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
18 تشرين الأول 2021
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
18 تشرين الأول 2021
هل ستضطر تركيا لسحب قواتها بالوكالة من ليبيا؟
هل ستضطر تركيا لسحب قواتها بالوكالة من ليبيا؟
18 تشرين الأول 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوفاة المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض
مصادر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوفاة المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض
17 تشرين الأول 2021
هل وراء العدوان الاسرائيلي تغيير موازين القوى في سوريا؟
هل وراء العدوان الاسرائيلي تغيير موازين القوى في سوريا؟
16 تشرين الأول 2021
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
16 تشرين الأول 2021
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
16 تشرين الأول 2021
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
16 تشرين الأول 2021
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
15 تشرين الأول 2021
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
15 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات