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الاثنين 18 تشرين الأول 2021 ساعة 08:51

لبنان.. ‘‘القومي‘‘ يطالب بحل ‘‘القوات‘‘ لاحتواء السعار الطائفي

لبنان.. ‘‘القومي‘‘ يطالب بحل ‘‘القوات‘‘ لاحتواء السعار الطائفي
وقال القومي، في بيان، إن "استمرار التّلكؤ الرسمي والسياسي في ملاحقة مرتكب جريمة الطيونة سمير جعجع، الذي يدّعي الحفاظ على منطق الدولة والمؤسسات علناً وينفّذ مشروع الفوضى سراً، والتّأخر في ردعه عن تنفيذ مشاريعه، سيدخل لبنان بتحديات خطيرة خلال وقت قريب".

واعتبر القومي أن "تلازم المطالبات بالحياد والدعوة إلى تطبيق بعض قرارات الأحادية القطبية الدولية، يستهدف تغيير المعادلة الداخلية اللبنانية، لصالح الولايات المتحدة الأميركانية والدولة اليهودية الزائلة، ويترافق مع تحضيرات أمنية وعسكرية لحزب القوات".

ونبّه القومي الشعب من "التّورط في مغامرات الطّيش والحقد"، وحثّ اهالي ضحايا "كارثة المرفأ ومجزرة الطيونة إلى التّعقل والهدوء والصبر، فالأيام ستردّ مظلوميتهم بعيداً عن الاستثمار السياسي والمالي".
رقم : 959269
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