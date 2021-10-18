الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 تشرين الأول 2021 ساعة 08:52

سوريا.. بدء تنفيذ التسوية في بلدة وقريتين بريف درعا الشرقي

سوريا.. بدء تنفيذ التسوية في بلدة وقريتين بريف درعا الشرقي
وقالت المصادر امس الاحد إن "وحدات من الجيش والجهات المختصة بدأت بعمليتي تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية لأبناء بلدة خربة غزالة وقريتي الغارية الشرقية والغارية الغربية، واستلام السلاح الذي بحوزة بعضهم، وذلك وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة".

وذكرت، أن عدداً من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من الغارية الشرقية والغارية الغربية وخربة غزالة توافدوا إلى مركز التسوية الذي تم فتحه في الغارية الغربية لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح إلى وحدات الجيش تمهيداً لتفعيل العمل في المؤسسات الخدمية ووضعها في خدمة المواطنين.

ولفتت المصادر إلى أن بدء تنفيذ التسوية في خربة غزالة الغارية الشرقية والغارية الغربية، تزامن مع دخول وحدات من الجيش إلى بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي بعد إنجاز عمليتي تسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية فيها واستلام السلاح الذي بحوزة بعضهم، تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش بدأت عمليات تمشيط وتفتيش داخل الجيزة ومحيطها ورفع المخلفات الخطيرة، وذلك حفاظاً على حياة المدنيين، وتمهيداً لعودة الجهات الخدمية وممارسة عملها ما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وجرى تنفيذ التسوية في كثير من مدن وبلدات وقرى ريف درعا الشرقي. كما جرى تنفيذها في أغلب مدن وبلدات وقرى الريفين الشمالي والغربي من المحافظة، إضافة إلى حي «درعا البلد» وسط المدينة.

وتم الأسبوع الماضي إقامة حفل فني ضخم في المدينة الرياضية وسط مدينة درعا، احتفالاً بالانتصارات التي تتحقق في المحافظة عبر إعادة الأمن والاستقرار إلى أغلب مدنها وقراها من خلال تنفيذ التسوية التي طرحتها الدولة.
رقم : 959270
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها
الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
18 تشرين الأول 2021
رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف لإثارة الحروب المذهبية
رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف لإثارة الحروب المذهبية
18 تشرين الأول 2021
"حماس" تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
"حماس" تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
18 تشرين الأول 2021
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
18 تشرين الأول 2021
هل ستضطر تركيا لسحب قواتها بالوكالة من ليبيا؟
هل ستضطر تركيا لسحب قواتها بالوكالة من ليبيا؟
18 تشرين الأول 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوفاة المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض
مصادر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوفاة المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض
17 تشرين الأول 2021
هل وراء العدوان الاسرائيلي تغيير موازين القوى في سوريا؟
هل وراء العدوان الاسرائيلي تغيير موازين القوى في سوريا؟
16 تشرين الأول 2021
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
16 تشرين الأول 2021
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
16 تشرين الأول 2021
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
16 تشرين الأول 2021
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
15 تشرين الأول 2021
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
15 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات