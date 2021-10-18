الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 تشرين الأول 2021 ساعة 08:59

رابطة علماء اليمن تدعو اليمنيين للمشاركة الواسعة في احتفالات المولد النبوي

رابطة علماء اليمن تدعو اليمنيين للمشاركة الواسعة في احتفالات المولد النبوي
وأوضحت الرابطة في بيان لها الأحد، أن ذكرى المولد النبوي من أهم المحطات الإيمانية والمناسبات الدينية التي تمثل فرصة حقيقية للعودة لخاتم النبيين ورسالته الإلهية.

وأشارت إلى أن ذكرى المولد النبوي مناسبة إسلامية عالمية تجمع الناس قاطبة تحت مظلة رسول الله المرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وهاديا ورحمة للعالمين.

وأكدت رابطة علماء اليمن أن مناسبة المولد النبوي لها دور في جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وإحياء قيم الأخوة الإسلامية بينهم وتجاوز حالة الفرقة، مستنكرة في ذات الوقت المشاهد المخزية والمحرمة والسفور والتبرج التي صاحبت احتفال النظام السعودي بما يسمى باليوم الوطني.

ودعت الرابطة الأمة الإسلامية إلى اتخاذ موقف جاد تجاه ممارسات النظامين السعودي والإماراتي الانحلالية وتماهيهما مع أعداء الرسول والرسالة، كما دعت الأمة الإسلامية إلى موقف جاد وصارم تجاه كل الحكام المطبعين والمتصهينين.

هذا وباركت الانتصارات التي يحققها المجاهدون العظماء في ميادين العزة والكرامة لطرد الغزاة والمحتلين.

كما أدانت التفجير الارهابي الذي تعرض له المسلمون في أفغانستان من قبل داعش الوهابية.

وأدانت أيضا ما تعرض له المواطنون العزل في لبنان من اعتداء غاشم واستهداف آثم وما تعرضت له سوريا من عدوان صهيوني، منوهة إلى أن أمريكا هي وراء كل الدسائس والمكائد والمؤامرات التي تستهدف الأمة.
رقم : 959272
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها
الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
18 تشرين الأول 2021
رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف لإثارة الحروب المذهبية
رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف لإثارة الحروب المذهبية
18 تشرين الأول 2021
"حماس" تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
"حماس" تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
18 تشرين الأول 2021
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
18 تشرين الأول 2021
هل ستضطر تركيا لسحب قواتها بالوكالة من ليبيا؟
هل ستضطر تركيا لسحب قواتها بالوكالة من ليبيا؟
18 تشرين الأول 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوفاة المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض
مصادر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوفاة المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض
17 تشرين الأول 2021
هل وراء العدوان الاسرائيلي تغيير موازين القوى في سوريا؟
هل وراء العدوان الاسرائيلي تغيير موازين القوى في سوريا؟
16 تشرين الأول 2021
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
16 تشرين الأول 2021
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
16 تشرين الأول 2021
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
16 تشرين الأول 2021
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
15 تشرين الأول 2021
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي
15 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات