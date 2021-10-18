الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 تشرين الأول 2021 ساعة 12:23

الدفاع الكويتية: التحاق النساء بالجيش لا يتنافى مع الدستور

الدفاع الكويتية: التحاق النساء بالجيش لا يتنافى مع الدستور
وقال وزير الدفاع ،خلال ترؤسه اجتماعاً بمقر وزارة الدفاع، صباح الأحد: "إتاحة الفرصة لنصف المجتمع الكويتي من أخواتنا وبناتنا المواطنات، للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور الكويتي الذي لم يفرّق بين الرجل والمرأة".

وأضاف: "آلية تنفيذ القرار الخاص بالسماح للمرأة بالالتحاق بصفوف الجيش الكويتي سوف يأخذ بعين الاعتبار اختيار الأماكن والمواقع والمهن التي تتناسب وقدرات وإمكانات أخوات الرجال من بنات الوطن".

وشدد الشيخ العلي أنه سيكون متابعاً وبشكل دائم ومستمر، لكل الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتحاق العنصر النسائي بشرف الخدمة العسكرية، وضمان عملهن في المجالات والتخصصات المساندة والملائمة.

وأردف بالقول: "أتمنى لهن التوفيق والنجاح، وأن يكنَّ أهلاً للثقة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة "الشيخ نواف الأحمد"، وعلى قدر المسؤولية في حمل الأمانة الملقاة على عاتقهن لخدمة وطنهن".

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطط الموضوعة بشأن آلية التسجيل والقبول للراغبات في الالتحاق، واستعراض المجالات المخصصة لعمل العنصر النسائي فيها، والتي ستكون في هيئة الخدمات الطبية بكل تخصصاتها الطبية والفنية والإدارية، إضافة إلى بقية القطاعات العسكرية المساندة.

وكان وزير الدفاع الكويتي قد أصدر الأسبوع الماضي قراراً يعتبر تاريخياً، يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش الكويتي بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية.

يشار إلى أن وزير الدفاع الكويتي السابق "الشيخ ناصر الصباح"، أعلن في عام 2018، تأييده انخراط المرأة في الجيش الكويتي، وذلك بعد ضمّها إلى جهازي وزارة الداخلية وحرس مجلس الأمة.
مصدر : وكالات
رقم : 959303
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخارجية الإيرانية: يدنا ممدودة للسعودية ولكن لا يعني غض النظر جرائم حرب اليمن
الخارجية الإيرانية: يدنا ممدودة للسعودية ولكن لا يعني غض النظر جرائم حرب اليمن
الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها
الإمارات تجبر أحمدي نجاد على مغادرة أراضيها
18 تشرين الأول 2021
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة ‘‘4+1‘‘ الأسبوع المقبل في بروكسل
18 تشرين الأول 2021
رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف لإثارة الحروب المذهبية
رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف لإثارة الحروب المذهبية
18 تشرين الأول 2021
"حماس" تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
"حماس" تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب "إسرائيل"
18 تشرين الأول 2021
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
18 تشرين الأول 2021
هل ستضطر تركيا لسحب قواتها بالوكالة من ليبيا؟
هل ستضطر تركيا لسحب قواتها بالوكالة من ليبيا؟
18 تشرين الأول 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوفاة المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض
مصادر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوفاة المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض
17 تشرين الأول 2021
هل وراء العدوان الاسرائيلي تغيير موازين القوى في سوريا؟
هل وراء العدوان الاسرائيلي تغيير موازين القوى في سوريا؟
16 تشرين الأول 2021
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
وزير خارجية قطر يشنّ هجوماً حاداً على التطبيع.. ما الذي تخفيه تلك التصريحات؟
16 تشرين الأول 2021
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
"البيوت الإبراهيمية"؛ حرب أمريكية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني؟
16 تشرين الأول 2021
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
حزب الله لا يريد الفتنة الداخلية.. ولكن؟
16 تشرين الأول 2021
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
النابلسي لاسلام تايمز: أميركا تدفع إلى الحرب الأهلية
15 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتراف فرنسي بمجزرة عام 1961.. ما هي الأهداف الخفية؟
الأمم المتحدة.. 5 ملايين شخص في اليمن يقفون على عتبة المجاعة
الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية العراقية
الأسرى الفلسطينيين والإضراب عن الطعام؛ الأبعاد والتحديات