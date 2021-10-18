أمير عبد اللهيان يلتقي وزير الخارجية الفنزويلي

ووصل وزير الخارجية الفنزويلي "فيليكس بلاسينسيا"، اليوم الاثنين على رأس وفد إلى إيران. والتقي مع نظيره حسين أمير عبد اللهيان.



وناقش وزير الخارجية الايراني ونظيره الفنزويلي العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين.