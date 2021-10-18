حريق في ‘ميناء الأحمدي‘ النفطي في الكويت



ونشرت شركة البترول الوطنية الكويتية على "تويتر" اليوم الاثنين إن حريقا اندلع في وحدة إزالة الكبريت.



وأكدت الشركة أنه تم عزل وحدة ARD رقم 42 وجميع الخطوط المؤدية لها، منوهة بأنه لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق.



وأَضافت الشركة أن الحريق خلف عددا من الإصابات الطفيفة وحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة في صفوف عمالة المقاول، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقل البعض إلى المستشفى وجميعهم في حالة جيدة ومستقرة.