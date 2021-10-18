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الاثنين 18 تشرين الأول 2021 ساعة 14:41

بوريل عن النووي الإيراني: أنا متفائل اليوم أكثر من أمس

بوريل عن النووي الإيراني: أنا متفائل اليوم أكثر من أمس
وامتنع بوريل ،لدى وصوله إلى لوكسمبورغ اليوم الاثنين عن حضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن التأكيد على ما إذا كان دبلوماسيين من التكتل وإيران سيعقدون الخميس القادم جولة جديدة من الحوار في بروكسل بمسعى إلى إحياء المباحثات النووية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "أكثر تفاؤلا اليوم مما كان أمس".

وتابع: "ليس هناك أي تأكيد بعد، لكن الأمور في طور التحسن وآمل أن تعقد اجتماعات تمهيدية في بروكسل في الأيام القليلة القادمة".

وكانت إيران قد أكدت أمس أن نائب وزير خارجيتها، علي باقري كني، سيصل بروكسل الخميس، مشيرا في الوقت نفسه أن هذه الزيارة لا تعني استئناف المباحثات النووية بل إنها تأتي فقط لاستكمال المشاورات التي جرت في طهران الخميس الماضي مع مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف طهران النووي، انريكي مورا.

وانطلقت المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وعودة الولايات المتحدة إليه في فيينا في أبريل الماضي، وتم تعليقها في يونيو بسبب الانتخابات الرئاسية في إيران.
مصدر : وكالات
رقم : 959339
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